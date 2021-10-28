إقتصاد

إنخفاض في تسعيرة الدولار... كم بلغ في السوق الموازية عصر اليوم؟

Lebanon 24
28-10-2021 | 09:45
A-
A+
Doc-P-880157-637710346248870566.jpg
Doc-P-880157-637710346248870566.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
انخفض سعر صرف الدولار في السوق الموازية بشكل طفيف، وبلغ عصر اليوم 20400 - 20450 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
 
 
والجدير بالذكر أن دولار السوق الموازية تراوح صباحا، ما بين 20450 - 20500 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
 
مواضيع ذات صلة
البنزين انخفض.. ماذا عن سعر الدولار اليوم في السوق الموازية؟
lebanon 24
29/10/2021 00:29:37 Lebanon 24 Lebanon 24
الدولار يرتفع... كم بلغ عصرا في السوق الموازية؟
lebanon 24
29/10/2021 00:29:37 Lebanon 24 Lebanon 24
إنخفاض في تسعيرة الدولار في السوق الموازية.. هذا ما سجله عصراً
lebanon 24
29/10/2021 00:29:37 Lebanon 24 Lebanon 24
كم سجل الدولار مساء اليوم في السوق الموازية؟
lebanon 24
29/10/2021 00:29:37 Lebanon 24 Lebanon 24

الدولار

السوق الموازية

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
14:00 | 2021-10-28
13:39 | 2021-10-28
12:00 | 2021-10-28
11:34 | 2021-10-28
10:00 | 2021-10-28
08:45 | 2021-10-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website