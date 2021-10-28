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إقتصاد
إنخفاض في تسعيرة الدولار... كم بلغ في السوق الموازية عصر اليوم؟
Lebanon 24
28-10-2021
|
09:45
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انخفض سعر صرف الدولار في السوق الموازية بشكل طفيف، وبلغ عصر اليوم 20400 - 20450 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
والجدير بالذكر أن دولار السوق الموازية تراوح صباحا، ما بين 20450 - 20500 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
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