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إقتصاد
دولار السوق الموازية ينخفض بشكل طفيف
Lebanon 24
28-10-2021
|
13:39
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الخميس ما بين 20300 و20400 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن تراوح صباحاً، ما بين 20475 و20525 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
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