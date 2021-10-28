دولار السوق الموازية ينخفض بشكل طفيف

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الخميس ما بين 20300 و20400 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن تراوح صباحاً، ما بين 20475 و20525 ليرة لبنانية للدولار الواحد.