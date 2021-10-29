إقتصاد

الجزائر: زيادة إنتاج أوبك يجب ألا تتجاوز 400 ألف برميل يوميا

Lebanon 24
29-10-2021 | 03:00
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قال وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب إن زيادة إنتاج أوبك+ من النفط الخام يجب ألا تتعدى 400 ألف برميل يوميا في ديسمبر بعض الغموض والمخاطر في سوق النفط.


ونقلت عنه وكالة الأنباء الجزائرية القول إن الوضع في سوق النفط يشير إلى أن زيادة إنتاج الدول الأعضاء في تجمع أوبك+ في ديسمبر يجب ألا تتخطى 400 ألف برميل يوميا.

واتفقت دول أوبك+ في يوليو على زيادة الإنتاج 400 ألف برميل يوميا في الشهر حتى 22 أبريل على الأقل، لكن المنظمة تواجه مطالب من كبار المستهلكين بإمدادات إضافية.


وقال عرقاب إن أوبك+ يجب أن تواصل العمل بتحفظ مع الأخذ في الاعتبار أن الشكوك والمخاطر لا تزال مرتفعة.
 
المصدر: سكاي نيوز
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