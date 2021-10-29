"قفزة هائلة" لأرباح آبل وعائدات قياسية في الربع الثالث

أعلنت شركة آبل الأميركية العملاقة، الخميس، أن أرباحها في الربع الثالث الذي انتهى مؤخرا حققت "قفزة هائلة" بفضل الإيرادات الكبيرة التي جاءت أقل من توقعات المحللين على الرغم من ذلك.وقالت الشركة الصانعة لهواتف آيفون إن أرباحها الصافية بلغت 20.5 مليار دولار من إيرادات وصلت إلى 83.4 مليار، وهو رقم قياسي للربع الذي ينتهي في سبتمبر.وقال المدير المالي للشركة لوكا مايستري "حققنا إيرادات قياسية في جميع أقسامنا الجغرافية وفئات منتجاتنا على الرغم من حالة عدم اليقين في البيئة الاقتصادية".وتراجع سهم آبل أكثر من ثلاثة بالمئة إلى 146.75 دولار في تداولات ما بعد السوق بعد الإعلان عن أرقام الإيرادات.وكانت آبل قد أطلقت الشهر الماضي مجموعة جديدة من هواتف آيفون قبل موسم الأعياد نهاية العام.ومن غير المرجح أن تتمكن آبل من تحقيق أهدافها الإنتاجية لجهاز آيفون الجديد قبل موسم الأعياد بسبب النقص العالمي في الرقائق الإلكترونية، وفق تقارير حديثة.ونقلت شبكة بلومبيرغ عن مصادر مطلعة أن الشركة كانت تخطط لإنتاج 90 مليون هاتف آيفون 13 قبل نهاية العام، لكن سيتعين عليها الآن خفض الإنتاج إلى 80 مليون هاتف لأن الموردين "برودكوم" و"تكساس إنسترومنتس" لن يكونا قادرين على تلبية الطلب.وحذر الرئيس التنفيذي لآبل تيم كوك أواخر يوليو خلال إعلان الأرباح الفصلية من تأثيرات النقص في سلاسل التوريد على الربع الحالي أكثر من الأشهر السابقة.وأشار إلى أن النقص العالمي في الرقائق الإلكترونية كان له تأثيره على جميع قطاعات الصناعة وليس آبل فقط بسبب الطلب الهائل الأعلى من التوقعات.وتواجه آبل أيضا ضغوطا من الهيئات الناظمة ومطوري البرامج لخفض عمولاتها في متجر التطبيقات "آب ستور"، المنفذ الوحيد للتواجد على أجهزتها المحمولة المرغوبة بشدة في جميع أنحاء العالم.