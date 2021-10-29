إقتصاد

إنخفاض طفيف في تسعيرة الدولار... كم بلغ في السوق الموازية صباح اليوم؟

Lebanon 24
29-10-2021 | 02:33
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يتراوح سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم الجمعة ما بين 20300 ليرة و20350 ليرة  لبنانية للدولار الواحد،بعد ان اقفل مساء امس ما بين 20300 و20400 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
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