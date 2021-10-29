إنخفاض طفيف في تسعيرة الدولار... كم بلغ في السوق الموازية صباح اليوم؟

يتراوح سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم الجمعة ما بين 20300 ليرة و20350 ليرة لبنانية للدولار الواحد،بعد ان اقفل مساء امس ما بين 20300 و20400 ليرة لبنانية للدولار الواحد.