بعد البتكوين.. عملة "إيثر" تبلغ لمستوى قياسي غير مسبوق!

بعد أقل من أسبوع من تحطيم "بتكوين" لأعلى مستوى لها، وصلت "إيثر"، ثاني أكبر العملات المشفرة، اليوم الجمعة، لمستوى قياسي غير مسبوق.

وارتفعت العملة "إيثر"، التي ترتبط بشبكة سلسلة الكتل إيثريوم، 2.6 في المئة إلى 4400 دولار في التعاملات الآسيوية، متجاوزة ذروتها السابقة البالغة 4380 دولارا التي بلغتها في 12 أيار .

وارتفعت أسواق العملات المشفرة بشكل حاد في الأسابيع الأخيرة، وصعدت "إيثر" أكثر من 60 في المئة منذ أدنى مستوياتها في أواخر سبتمبر، حسبما ذكرت "رويترز".

وكانت "بتكوين"، التي سجلت أعلى مستوى لها عند 67016 دولارا في 20 أكتوبر، أعلى 1.4 في المئة عند 61457 دولارا، بارتفاع قدره 50 في المئة تقريبا منذ أواخر أيلول.

ومن بين أكبر العملات المشفرة التي ارتفعت مؤخرا كانت العملة "شيبا إينو" المرتبطة بالرموز على الإنترنت، والتي ارتفع سعرها بنحو 160 في المئة هذا الأسبوع لتصبح الآن ثامن أكبر عملة مشفرة في العالم.