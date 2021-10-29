إنخفاض إضافي في تسعيرة الدولار... كم بلغ في السوق الموازية عصر اليوم؟

سجّل دولار السوق الموازية مزيدا من الانخفاض، وبلغ عصر اليوم 20225 - 20275 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

وكان دولار السوق الموازية تراوح صباحا، ما بين 20300 - 20350 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.