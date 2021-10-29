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إقتصاد
إنخفاض إضافي في تسعيرة الدولار... كم بلغ في السوق الموازية عصر اليوم؟
Lebanon 24
29-10-2021
|
09:41
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سجّل دولار السوق الموازية مزيدا من الانخفاض، وبلغ عصر اليوم 20225 - 20275 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
وكان دولار السوق الموازية تراوح صباحا، ما بين 20300 - 20350 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
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