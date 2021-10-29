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إقتصاد
قفزة للدولار في السوق الموازية.. هذا ما سجله مساء اليوم
Lebanon 24
29-10-2021
|
15:57
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وسط التطورات السياسية والدبلوماسية المتسارعة، سجل الدولار، مساء اليوم، ارتفاعاً كبيراً في السوق الموازية، إذ تراوح سعره بين 21150 و 21250 ليرة لبنانية.
وكانت تسعيرة الدولار تراوحت عصر اليوم بين 20225 و 20275 ليرة لبنانية.
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