إقتصاد

عملة "لعبة الحبار" الرقمية تقفز أكثر من 60,000 بالمئة خلال أسبوع

Lebanon 24
30-10-2021 | 03:00
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انعكس نجاح مسلسل "لعبة الحبار" الكوري الجنوبي على عملة رقمية مستوحاة منه لتقفز إلى قيمة غير مسبوقة في أقل من أسبوع، مع ألعاب مشابهة لما في المسلسل ترتفع قيمة المشاركة فيها في كل مرحلة متقدمة.

ونقل موقع "كوين ماركت" المختص في أخبار العملات الرقمية أن عملة "سكويد" ارتفعت قيمتها بـ 60 ألف في المئة في أقل من أسبوع.

ووفقا للموقع، كانت قيمة عملة "سكويد" 0.01 سنت الثلاثاء، قبل أن ترتفع إلى 6.27 دولارا صباح الجمعة، بزيادة قدرها 62600٪. 

واستوحت العملة من المسلسل الذي حقق نجاحا عالميا كبيرا منذ بثه على "نتفليكس".

ويدور المسلسل حول مجموعة متسابقين يلعبون لعب قاتلة مستوحاة من لعب أطفال للفوز بجائزة نقدية كبيرة.

وتتبع عملة "سكويد" نفس قواعد اللعب في المسلسل، إذ يلعب المتسابقون ست مباريات عبر الإنترنت للفوز بجوائز مالية لكن على خلاف المسلسل دون عواقب مميتة.

ولكن مع ارتفاع قيمة "سكويد" يرتفع سعر المشاركة في اللعبة، وكان سعر الدخول للمسابقة 4.56 دولار عندما أطلقت، ليصل إلى أكثر من 1500 دولار بحلول صباح يوم الجمعة، فيما وصلت تكلفة دخول المباراة النهائية إلى أكثر من 50 ألف دولار.

وتحكي الدراما السوداء، لعبة الحبار، قصة أشخاص يجدون أنفسهم في منافسة قاتلة لسداد ديونهم المتراكمة.

وتصدر المسلسل نسب المشاهدة لدى "نتفليكس" في العديد من البلدان، وارتفعت مبيعات البدلات الرياضية وأحذية "فانز" التي ارتداها الممثلون، وزاد الاهتمام بتعلم اللغة الكورية.
المصدر: الحرة
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