إقتصاد

سيكون أحد أكبر المولات في العالم.. شاهدوا الصور الأولى لموقع "مول السعودية"

Lebanon 24
29-10-2021 | 23:41
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مجموعة "ماجد الفطيم القابضة" الإماراتية بدأت أعمال الإنشاءات في "مول السعودية"، باستثمارات 16 مليار ريال.

 

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة "ماجد الفطيم القابضة" آلان بجاني، إن الشركة ستباشر الأعمال الإنشائية في مول السعودية، الذي يعد الأكبر في منطقة الشرق الأوسط، بحجم استثمارات تبلغ 16 مليار ريال.

 

وأضاف بجاني في تصريحات تلفزيونية، على هامش منتدى مبادرة الاستثمار بالعاصمة السعودية الرياض: "مقبلون على استثمار جديد وهو (مول السعودية) بقيمة استثمارات تبلغ 16 مليار ريال ينفذ على مدار 4 سنوات مقبلة".

 

 
 
 
 
 

وتابع: "هو واحد من أكبر استثمارات القطاع الخاص داخل السعودية، في هذا المجال (المولات ومراكز التسوق الكبرى)".

 

 
 

وأوضح أن المول سيتم افتتاحه بنهاية عام 2025، وسيبلغ عدد العمالة خلال الإنشاءات 100 ألف شخص، وسيوفر 24 ألف وظيفة عقب افتتاحه.

 

 

 

وحسب الرئيس التنفيذي للمجموعة، تعمل ماجد الفطيم الإماراتية، في السعودية منذ 20 عاما، وتبلغ استثماراتها في المملكة 4.6 مليار ريال، وعدد موظفيها 3400، وتتطلع لزيادة عدد متاجر كارفور إلى 100 فرع في المملكة.

 

 

المصدر: روسيا اليوم
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