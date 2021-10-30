إقتصاد

مشروع أول محطة نووية في تركيا.. هذه تفاصيله

Lebanon 24
30-10-2021 | 05:00
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تمكنت شركة "روسآتوم" الروسية من الحصول على رخصة بناء الوحدة الرابعة من محطة الطاقة الكهروذرية "أكويو"، التي تعد أول محطة طاقة كهروذرية في تركيا.

 

وجاء ذلك بحسب بيان صدر عن شركة "أكويو" النووية أمس الجمعة.

 

وتعد "أكويو" أول محطة طاقة كهروذرية في تركيا وتقوم بتنفيذ مشروع بناء المحطة شركة "روسآتوم". ويجري بناء المحطة على الساحل الجنوبي لتركيا، وفقا لمشروع روسي.

 

ويأتي ذلك في إطار اتفاق حكومي بين أنقرة وموسكو أبرم في أيار 2010، وستتألف المحطة من أربع وحدات طاقة VVER-1200، بسعة إجمالية تبلغ 4.8 ألف ميغاواط.

 

وفي نيسان 2018 وضع الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان حجر الأساس لبناء محطة الطاقة الكهرذرية هذه. وفي نهاية أيلول الماضي، أعلن أردوغان من مدينة سوتشي الروسية أنه من المتوقع تدشين وحدة الطاقة الأولى من المحطة العام المقبل.

 

 

 

 

 

 

المصدر: روسيا اليوم
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