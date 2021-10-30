إقتصاد

الدولار يرتفع من جديد.. وصل إلى 22 ألف في بعض المناطق!

Lebanon 24
30-10-2021 | 05:01
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تتراوح تسعيرة الدولار حاليا في السوق الموازية ما بين 21250-21200 ليرة و21300-21350 ليرة لكل دولار.

 

وأشارت "يا صور" إلى انه تسجل فروقات لافتة في التسعيرة بين مختلف المناطق، حيث يتم التداول بتسعيرة تصل الى حد 22 الفاً في بعض المناطق التي تشهد طلباً أعلى على الدولار.

 

وكانت تراوحت تسعيرة صرف الدولار صباح اليوم السبت في السوق الموازية ما بين 20300 و20350 ليرة للدولار الواحد.

 

وسجل الدولار، مساء أمس الجمعة ، ارتفاعاً كبيراً في السوق الموازية جراء التطورات السياسية والدبلوماسية الأخيرة، إذ تراوح سعره ما بين 21150 و 21250 ليرة لبنانية.

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