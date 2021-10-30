إقتصاد

أسعار النفط تتعافى وترتفع قليلا قبل اجتماع أوبك

Lebanon 24
30-10-2021 | 12:00
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أنهت أسعار النفط التداولات على ارتفاع، متحولة للتعافي بعد تراجع في وقت سابق من الجلسة مدعومة بتوقعات بأن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها بقيادة روسيا (أوبك+) سيواصلون خفض الإنتاج.

لكن الخامين القياسيين، برنت وتكساس الوسيط الأميركي، أنهيا الأسبوع على تراجع بعدما وصل سعرهما لأعلى مستوى في سنوات، يوم الاثنين.

وارتفع سعر خام برنت ستة سنتات ليستقر عند 84.38 دولار للبرميل عند التسوية، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 76 سنتا أو 0.9% إلى 83.57 دولار للبرميل.

وشهدت أسعار الخام ارتفاعات في 2021 مع تعافي الاقتصادات حول العالم من جائحة كوفيد-19 لكن الأسعار تتجه صوب الهبوط هذا الأسبوع، ويواجه برنت أول تراجع أسبوعي في نحو شهرين.

ومن المقرر أن تعقد المجموعة، التي تتراجع تدريجيا عن خفض قياسي للإنتاج طبقته العام الماضي، اجتماعا في الرابع من تشرين الثاني.
المصدر: العربية
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