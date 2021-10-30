بعدما وصل إلى 22 ألف ليرة.. الدولار ينخفض في السوق الموازية!

سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية انخفاضاً عصر اليوم السبت، بعدما وصل صباحاً الى 22 الف ليرة في بعض المناطق التي تشهد طلباً أعلى على الدولار.

ويتم التداول في السوق الموازية عصراً بتسعيرة تتراوح ما بين 21000-21050 ليرة لكل دولار.