إقتصاد

دولار السوق الموازية... هذه تسعيرته صباح اليوم الاحد

Lebanon 24
31-10-2021 | 03:00
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افتتح سعر صرف الدولار صباح اليوم الاحد في السوق الموازية، على تسعيرة تتراوح ما بين 20950 - 21000 ليرة لبنانية لكل دولار واحد.
 
وتجدر الاشارة إلى أن دولار السوق الموازية أقفل مساء أمس على التسعيرة عينها.
 
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