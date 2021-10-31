دولار السوق الموازية... هذه تسعيرته صباح اليوم الاحد

افتتح سعر صرف الدولار صباح اليوم الاحد في السوق الموازية، على تسعيرة تتراوح ما بين 20950 - 21000 ليرة لبنانية لكل دولار واحد.

وتجدر الاشارة إلى أن دولار السوق الموازية أقفل مساء أمس على التسعيرة عينها.