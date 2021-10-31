إقتصاد

مخاوف من ارتفاع أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل

Lebanon 24
31-10-2021 | 05:00
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كثفت أميركا والهند واليابان ودول أخرى الضغط على أعضاء أوبك لزيادة الإنتاج وسط مخاوف من ارتفاع محتمل بأسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل، بحسب "بلومبيرغ".

وبحسب الوكالة،"تحدث مسؤولون من الولايات المتحدة واليابان والهند مع بعضهم البعض على انفراد، وتواصلوا أيضا مع مستهلكين رئيسيين للنفط والدول المصدرة. وبدأت المكالمات قبل حوالي ثلاثة أسابيع ، لكنها تكثفت في الأيام الأخيرة بعد ارتفاع السعر إلى 85 دولارا للبرميل".

وتؤكد الوكالة أن الولايات المتحدة والهند واليابان ودول أخرى تمارس "أقوى ضغوط دبلوماسية على أوبك منذ سنوات عديدة، سواء بشكل علني أو بشكل مغلق.

كما يكتب المراقبون أن اليابان اتخذت خطوة نادرة لنفسها وانضمت إلى هذه الدعوات. في حين لا تزال الصين صامتة، لكنها تشترك في نفس وجهة النظر هذه.

وأضافت بلومبيرغ: "إدارة بايدن تشعر بقلق متزايد بشأن ارتفاع أسعار البنزين التي وصلت إلى أعلى مستوياتها في سبع سنوات. ومنذ عدة أسابيع تحث مجموعة "أوبك+"على إنتاج المزيد من النفط".

المصدر: روسيا اليوم
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