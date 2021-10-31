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إقتصاد
أرباح "أرامكو" تقفز إلى 30.4 مليار دولار في الربع الثالث
Lebanon 24
31-10-2021
|
07:00
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أعلنت شركة النفط السعودية "أرامكو"، أن صافي ربح الربع الثالث بعد الزكاة والضريبة بلغ 114.09 مليار ريال (نحو 30.4 مليار دولار)، حيث قفزت أرباحها بنسبة 158%.
وأشارت "أرامكو" إلى أنه خلال الربع الثالث، وصل مشروع توسعة محطة غاز الحوية إلى مراحل البناء المتقدمة"، موضحة أن "المشروع جزء من برنامج زيادة حرض للغاز ومن المتوقع أن يبدأ العمل به في عام 2022".
وأضافت الشركة أن الربع الثالث شهد أثر أسعار النفط الخام المرتفع والكميات المباعة، مشيرة إلى أن "مبيعات الربع الثاليث بلغت 359.09 مليار ريال (نحو 360 مليار دولار).
المصدر: روسيا اليوم
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