إقتصاد

دولار السوق الموازية ما دون الـ21000.. كم سجل عصر اليوم؟

Lebanon 24
31-10-2021 | 11:07
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يتراوح سعر صرف الدولار عصر اليوم الاحد في السوق الموازية ما بين 20900 - 20950 ليرة لبنانية لكل دولار واحد. 
وكان قد افتتح صباحاً على تسعيرة تراوحت ما بين 20950 - 21000 ليرة لبنانية لكل دولار واحد. 
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ليرة لبنانية

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