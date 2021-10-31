دولار السوق الموازية ما دون الـ21000.. كم سجل عصر اليوم؟

يتراوح سعر صرف الدولار عصر اليوم الاحد في السوق الموازية ما بين 20900 - 20950 ليرة لبنانية لكل دولار واحد.

وكان قد افتتح صباحاً على تسعيرة تراوحت ما بين 20950 - 21000 ليرة لبنانية لكل دولار واحد.