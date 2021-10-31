السعودية تعلن تقديم وديعة بقيمة 3 مليارات دولار للبنك المصري

أعلنت وزارة المالية السعودية، اليوم الأحد، أن المملكة قدمت وديعة بقيمة 3 مليارات دولار للبنك المصري.وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن المملكة "تعد من الدول الرئيسة التي دعمت الاحتياطيات الأجنبية للدول المحتاجة خلال الجائحة".، لافتة إلى أنها "قدمت مؤخرا وديعة بقيمة 3 مليار دولار للبنك المركزي المصري، بالإضافة إلى تمديد الودائع السابقة بمبلغ 2.3 مليار دولار".وأفادت الوزارة أن التسهيلات الخارجية التي قدمتها السعودية مؤخرا تعادل حوالي 70% من حقوق السحب الخاصة التي تم تخصيصها مؤخرا للمملكة من صندوق النقد الدولي.