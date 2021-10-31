ارتفاع في سعر صرف الدولار.. هذا ما سجله مساء اليوم

أقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الأحد ما بين 21000 و21100 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن سجّل صباحًا ما بين 20950 و21050 ليرة لبنانية للدولار الواحد.