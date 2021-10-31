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إقتصاد
ارتفاع في سعر صرف الدولار.. هذا ما سجله مساء اليوم
Lebanon 24
31-10-2021
|
15:22
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أقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الأحد ما بين 21000 و21100 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن سجّل صباحًا ما بين 20950 و21050 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
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