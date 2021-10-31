إقتصاد

إلى اللبنانيين.. هذا ما كشفه وزير الاقتصاد عن "خفض سعر الصرف"

Lebanon 24
31-10-2021 | 17:00
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قال وزير الاقتصاد أمين سلام إنّ "تثبيت سعر الصرف ليس شرطاً أساسياً للمفاوضات بالنسبة لصندوق النقد الدولي"، موضحاً أنّ "الأطر الاقتصادية تعطي مؤشراً اذا كان العمل صحيحاً، وقد طُلب منّا من الصندوق وضع آلية تبدأ بخفض سعر الصرف".
 
وفي حديث عبر قناة الـ"LBCI"، أشار سلام إلى أنّ "الاستمرار باعتماد لولار الـ3900 ليرة يعتبر بمثابة ضرر مباشر على المودعين يومياً"، وأردف: "لقد اعترف مصرف لبنان بالفجوة المالية بحكم الامر الواقع فالفجوة موجودة والفجوة هائلة". 
 
وفي ملف البطاقة التمويلية، قال سلام: "بعض الأمور التقنية تحُول دون اطلاق البطاقة التمويلية ووزير الاقتصاد السابق رؤول نعمة سبق وأعلن الأمر بوضوح ونحن عملنا منذ استلام الوزارة على تذليل العقبات التقنية".
 
ومع هذا، فقد لفت سلام إلى أنّ "قرض دعم الاسر الأكثر فقراً لن يدفع كاملاً في بداية اطلاق المشروع الذي بات قريباً وقد يتمّ استعمال اموال القرض لاطلاق البطاقة التمويلية في البداية لعدم تأخير إطلاقها".









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