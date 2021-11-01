السعودية تعلن أحدث ودائعها المليارية.. والمستفيد مصر وباكستان

أعلنت السعودية أحدث ودائعها لدى البنوك المركزية في الخارج، لتضاف إحداها إلى ودائع سابقة في مصر، فضلا عن دعم ملياري آخر لميزان المدفوعات في باكستان.وأعلنت وزارة المالية في المملكة، الأحد، أن الرياض أودعت ثلاثة مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري، ومددت ودائع سابقة حجمها 2.3 مليار دولار.وفي بيان، ذكرت الوزارة أن "المملكة قدمت مؤخرا وديعة بقيمة 3 مليار دولار للبنك المركزي المصري، بالإضافة إلى تمديد الودائع السابقة بمبلغ 2.3 مليار دولار".وبالفعل، فقد أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن السعودية لديها ودائع طويلة الأجل لديه، وقد بلغت حتى نهاية مارس 5.5 مليار دولار.ويشير البيان السعودي على ما يبدو إلى عدم حدوث تغيير يذكر في إجمالي الودائع السعودية منذ ذلك الحين.كما أوضح بيان المالية السعودية أيضا أن المملكة أودعت ثلاثة مليارات دولار في البنك المركزي الباكستاني، مع تقديم 1.2 مليار دولار لتمويل التجارة لدعم ميزان المدفوعات لباكستان.وأضاف البيان أن المملكة "تعد من الدول الرئيسة التي دعمت الاحتياطيات الأجنبية للدول المحتاجة خلال الجائحة".