أسهم أوروبا تستهل تشرين الثاني بارتفاعات قياسية جديدة

سجلت الأسهم الأوروبية، ارتفاعات قياسية، الاثنين، لتستهل تشرين الثاني بزخم قوي على خلفية نتائج أعمال إيجابية، وجاء أفضل أداء لأسواق منطقة اليورو في التعاملات المبكرة.وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.8%، متجاوزا أعلى مستوى له على الإطلاق الذي بلغه في منتصف آب.وتتدعم المعنويات العالمية بدفعة ما بعد الانتخابات في اليابان واستقرار أسعار الفحم في الصين.وارتفع المؤشران داكس الألماني وكاك 40 الفرنسي بنحو 0.8%، بينما زاد المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.4% فحسب.