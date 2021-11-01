إنخفاض في تسعيرة دولار السوق الموازية... كم بلغ عصر اليوم؟

انخفض سعر صرف الدولار في السوق الموازية عصر اليوم، وبلغ 20900 - 20950 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

وكان دولار السوق الموازية تراوح صباحا، ما بين 21050 - 21100 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.