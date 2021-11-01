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إقتصاد
بيان لمصرف لبنان حول منصة "صيرفة".. فكم بلغ حجم التداول اليوم؟
Lebanon 24
01-11-2021
|
12:36
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أعلن مصرف لبنان أن "حجم التداول على منصة Sayrafa اليوم الإثنين بلغ خمسة ملايين دولار أميركي بمعدل 17400 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة".
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