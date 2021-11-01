أسعار الوقود في المملكة المتحدة تقفز إلى مستوى قياسي

ارتفعت أسعار وقود الديزل في المملكة المتحدة إلى مستوى قياسي، مما تسبب في مزيد من الألم للسائقين والشركات حيث أدى ارتفاع تكاليف الطاقة إلى زيادة التضخم.



وقالت مجموعة خدمات السيارات "آر إيه سي" في بيان إن متوسط سعر الديزل ارتفع إلى 147.94 بنسا (2.02 دولار) للتر، يوم الأحد، مدفوعا بارتفاع أسعار النفط الخام والديزل الحيوي.

وبحسب وكالة "بلومبيرغ"، فإن الأسعار شهدت بذلك زيادة قدرها 30 بنسا خلال عام، وتجاوزت مستواها المرتفع السابق في أبريل/نيسان 2012.



تضاعفت أسعار النفط خلال العام مع خروج الاقتصاد العالمي من الوباء، مما أدى إلى زيادة الطلب. تتأثر أسعار الديزل في المملكة المتحدة أيضا بتكلفة وقود الديزل الحيوي، حيث يشكل حوالي 10% من الطلب على الوقود.



قال المتحدث باسم مجموعة خدمات السيارات سيمون ويليامز إن سعر وقود الديزل الحيوي الآن يبلغ ضعفي ونصف الضعف ما كان عليه قبل 12 شهرا.