بعد انخفاضه عصراً.. كم بلغت تسعيرة دولار السوق الموازية مساء اليوم؟

حافظ سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم على التسعيرة عينها حيث بلغ 20900 - 20950 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

وكان الدولار قد سجل انخفاضاً عصر اليوم بعد أن افتتح صباحاً على تسعيرة بلغت 21050 - 21100 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.