إقتصاد

بعد انخفاضه عصراً.. كم بلغت تسعيرة دولار السوق الموازية مساء اليوم؟

Lebanon 24
01-11-2021 | 14:48
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حافظ سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم على التسعيرة عينها حيث بلغ 20900 - 20950 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي. 
وكان الدولار قد سجل انخفاضاً عصر اليوم بعد أن افتتح صباحاً على تسعيرة بلغت 21050 - 21100 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
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دولار

السوق الموازية

اقتصاد

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