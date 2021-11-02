إقتصاد

أسعار القمح الأميركي ترتفع لأعلى مستوى في أكثر من 8 أعوام

Lebanon 24
02-11-2021 | 01:00
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ارتفعت أسعار العقود الآجلة الأميركية للقمح إلى أعلى مستوياتها في ثمانية أعوام ونصف العام مدعومة بطلب قوي على خلفية شح في الإمدادات العالمية.


وجاء صعود أسعار القمح بعد موجة صفقات في سوق التصدير.

وقال محللون إن سوق القمح ترتفع إلى مستويات جديدة وسط طلب عالمي قوي. وسجلت الأسعار في بورصة شيكاجو التجارية أعلى مستوى لها منذ يناير 2013، في حين صعدت الأسعار في بورصة باريس يورونكست إلى أعلى مستوى في 13 عاما ونصف العام.

وعزز حصاد ضعيف للقمح في الربيع ورسوم تصدير فرضتها روسيا توقعات بشح نسبي في الإمدادات هذا الموسم.

وقال محللون إن أسعار تصدير القمح الروسي واصلت الارتفاع الأسبوع الماضي بعد صعودها على مدار الأشهر الأربعة الماضية.
 
 
المصدر: سكاي نيوز
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