25
o
بيروت
25
o
طرابلس
24
o
صور
25
o
جبيل
25
o
صيدا
25
o
جونية
23
o
النبطية
20
o
زحلة
21
o
بعلبك
25
o
بشري
25
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
إقتصاد
أسعار القمح الأميركي ترتفع لأعلى مستوى في أكثر من 8 أعوام
Lebanon 24
02-11-2021
|
01:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
ارتفعت أسعار العقود الآجلة الأميركية للقمح إلى أعلى مستوياتها في ثمانية أعوام ونصف العام مدعومة بطلب قوي على خلفية شح في الإمدادات العالمية.
وجاء صعود أسعار القمح بعد موجة صفقات في سوق التصدير.
وقال محللون إن سوق القمح ترتفع إلى مستويات جديدة وسط طلب عالمي قوي. وسجلت الأسعار في بورصة شيكاجو التجارية أعلى مستوى لها منذ يناير 2013، في حين صعدت الأسعار في بورصة باريس يورونكست إلى أعلى مستوى في 13 عاما ونصف العام.
وعزز حصاد ضعيف للقمح في الربيع ورسوم تصدير فرضتها روسيا توقعات بشح نسبي في الإمدادات هذا الموسم.
وقال محللون إن أسعار تصدير القمح الروسي واصلت الارتفاع الأسبوع الماضي بعد صعودها على مدار الأشهر الأربعة الماضية.
المصدر:
سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة
محل لبيع "الفلافل" يودع زبائنه (صورة)
Lebanon 24
محل لبيع "الفلافل" يودع زبائنه (صورة)
08:44 | 2021-11-01
01/11/2021 08:44:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بيانٌ جديد من الخارجية الإماراتيّة بشأن لبنان.. هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
بيانٌ جديد من الخارجية الإماراتيّة بشأن لبنان.. هذا ما جاء فيه
13:03 | 2021-11-01
01/11/2021 01:03:10
Lebanon 24
Lebanon 24
"الإتصالات" تعدل تعرفة المكالمات الدولية.. وهذا ما أعلنته عن "واتساب"
Lebanon 24
"الإتصالات" تعدل تعرفة المكالمات الدولية.. وهذا ما أعلنته عن "واتساب"
13:37 | 2021-11-01
01/11/2021 01:37:20
Lebanon 24
Lebanon 24
سعرُ "العوامات والمعكرون" يحلق عالياً في لبنان.. الثمن غير مُتوقّع!
Lebanon 24
سعرُ "العوامات والمعكرون" يحلق عالياً في لبنان.. الثمن غير مُتوقّع!
12:22 | 2021-11-01
01/11/2021 12:22:34
Lebanon 24
Lebanon 24
خطوة تدرّ الدولار في السوق اللبنانية.. هذا ما يحصل
Lebanon 24
خطوة تدرّ الدولار في السوق اللبنانية.. هذا ما يحصل
14:10 | 2021-11-01
01/11/2021 02:10:58
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
06:00 | 2021-11-02
ارتفاع أسعار النفط بفعل الزيادة البطيئة في إنتاج أوبك
04:00 | 2021-11-02
"رولز رويس" تدخل شراكة طويلة الأمد مع قطر
03:51 | 2021-11-02
إنخفاض في تسعيرة دولار السوق الموازية... كم افتتح صباحا"؟
03:30 | 2021-11-02
أسواق بديلة للمنتجات اللبنانية وأسعار الخضار ستبقى على حالها
02:00 | 2021-11-02
المغرب يستثمر 1.6 مليار دولار لتوليد الطاقة من الرياح
17:00 | 2021-11-01
أسعار الوقود في المملكة المتحدة تقفز إلى مستوى قياسي
فيديو
ملكة جمال مصر تزيل مكياجها على الهواء وتصدم المذيع (فيديو)
Lebanon 24
ملكة جمال مصر تزيل مكياجها على الهواء وتصدم المذيع (فيديو)
12:00 | 2021-11-01
02/11/2021 13:09:54
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد سجنها لـ10 سنوات.. الفنانة الشهيرة تنفعل على الهواء بعد الحديث عن تعذيب العاملات (فيديو)
Lebanon 24
بعد سجنها لـ10 سنوات.. الفنانة الشهيرة تنفعل على الهواء بعد الحديث عن تعذيب العاملات (فيديو)
08:25 | 2021-11-01
02/11/2021 13:09:54
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان شهير يكشف عن محاولته الانتحار... هذا ما قاله (فيديو)
Lebanon 24
فنان شهير يكشف عن محاولته الانتحار... هذا ما قاله (فيديو)
09:00 | 2021-10-31
02/11/2021 13:09:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact