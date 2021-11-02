المغرب يستثمر 1.6 مليار دولار لتوليد الطاقة من الرياح

أعلنت وزارة الخارجية المغربية، ليل الاثنين الثلاثاء، تخصيص المملكة 14.5 مليار درهم (أي حوالي 1.6 مليار دولار) في برنامج لتوليد الطاقة من الرياح.



وأشارت الخارجية في بيان عبر تويتر أن المملكة تخطط "رفع من مساهمة الطاقات المتجددة في المزيج الطاقي إلى 52 في المئة بحلول سنة 2030".

وأضافت أنه "بحلول سنة 2024، سيتم تفعيل البرنامج المغربي المندمة للطاقة تلربحية، والتي تعادل قوته 1000 ميغاواط"، مشيرة إلى أن المملكة ستنشئ محطات لإنتاج الكهرباء "عبر التراب الوطني، من طنجة إلى الداخلة".وذكرت الوزارة أن المغرب تمكن في السنوات الأخيرة، من "تحقيق مجموعة من المكتسبات في المجال البيئي، من خلال عدد من المشاريع والبرامج التي عززت حضوره على المستوى الدولي في هذا الميدان".وعددت جزءا من الإنجازات المغربية حيث ذكرت أن المغرب يعد :أول بلد في أفريقيا وفي العالم في مؤشر الأداء المناخي"، وأن المملكة احتلت "المرتبة الرابعة من حيث الأداء المناخي، حسب تصنيف المعهد الجديد للمناخ والشبكة الدولية للعمل المناخي".وأكدت الوزارة أن المغرب يقوم بإمداد 2 مليون نسمة بكهرباء الطاقة النظيفة، "وبفضل محطة نور، التي تعد أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم، يتم تجنب انبعاث مليون طن سنويا نت غازات الاحتباس الحراري".وأضافت أن المغرب ينتج حاليا أكثر من 4000 ميغاواط من الطاقات المتجددة، مشيرة إلى أن 37 في المئة من إجمالي الطاقة الكهربائية يتم توفيرها بوسائل الطاقة المتجددة، وتوقعت أن تتمكن المملكة من رفع هذه النسبة إلى 52 في المئة بحلول 2030.وتزامن إعلان المملكة مع مؤتمر "كوب 26" للمناخ الذي عقدته الأمم المتحدة في غلاسكو بإسكتلندا، الأحد، وإعلان الجزائر وقف مد غازها عبر الأنبوب الذي يمتد عبر المغرب.