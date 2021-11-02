المغرب يستثمر 1.6 مليار دولار لتوليد الطاقة من الرياح

تهدف السياسة الطاقية في المغرب إلى الرفع من مساهمة الطاقات المتجددة في المزيج الطاقي إلى 52٪ بحلول سنة 2030. وتعد الطاقة الريحية مكونًا رئيسيًا في هذه الاستراتيجية، حيث خصصت لها استثمارات بلغت حوالي 14.5 مليار درهم.#COP26 pic.twitter.com/QxxXhhsXaQ
— الدبلوماسية المغربية 🇲🇦 (@MarocDiplo_AR) November 1, 2021
تهدف السياسة الطاقية في المغرب إلى الرفع من مساهمة الطاقات المتجددة في المزيج الطاقي إلى 52٪ بحلول سنة 2030. وتعد الطاقة الريحية مكونًا رئيسيًا في هذه الاستراتيجية، حيث خصصت لها استثمارات بلغت حوالي 14.5 مليار درهم.#COP26 pic.twitter.com/QxxXhhsXaQ