إنخفاض في تسعيرة دولار السوق الموازية... كم افتتح صباحا"؟

تتراوح تسعيرة سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم الثلاثاء ما بين 20850 و20950 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وأقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء أمس الاثنين ما بين 20900 و20950 ليرة لبنانية للدولار الواحد