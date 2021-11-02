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إقتصاد
تسعيرة جديدة للدولار في السوق الموازية... كم بلغ عصر اليوم؟
Lebanon 24
02-11-2021
|
10:48
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بلغ سعر صرف الدولار في السوق الموازية عصر اليوم، 20875 -20925 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
وكان دولار السوق الموازية تراوح في الفترة الصباحية، ما بين 20850 - 20950 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
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