تسعيرة جديدة للدولار في السوق الموازية... كم بلغ عصر اليوم؟

بلغ سعر صرف الدولار في السوق الموازية عصر اليوم، 20875 -20925 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

وكان دولار السوق الموازية تراوح في الفترة الصباحية، ما بين 20850 - 20950 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.