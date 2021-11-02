إقتصاد

بيرم زار المكتب الاقليمي لمنظمة العمل الدولية

Lebanon 24
02-11-2021 | 14:32
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زار وزير العمل مصطفى بيرم على رأس وفد من الوزارة، المكتب الاقليمي لمنظمة العمل الدولية في بيروت، بوصفها من الشركاء الاساسيين لوزارة العمل.
 
وكان في استقبال بيرم ووفد الوزارة مديرة المكتب الاقليمي السيدة ربى جردات التي رحبت بزوارها وأشادت بـ"تجربة التعاون مع الوزير بيرم رغم قصر المدة حتى الآن".
 
وإنضم إلى اللقاء مجموعة من الخبراء الدوليين من المنظمة، حيث قدم بعضهم عرضا مفصلا عن نشاطات ومشاريع المنظمة، وكان الحوار تفاعليا واستمر زهاء الساعتين، وتناول قضايا حقوق العمال ومكافحة البطالة وقضايا العمل اللائق وسبل التعاون.
 
واتفق الطرفان على "متابعة مخرجات هذا اللقاء من خلال تكريس لقاء شهري يجمع المنظمة الدولية إلى وزير العمل".
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