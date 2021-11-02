إقتصاد

دولار السوق الموازية...كم بلغ مساءً؟

Lebanon 24
02-11-2021 | 14:37
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سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الثلاثاء ما بين 20800 و20900 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن سجّل صباحاً، ما بين 20850 و20950 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
 
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الدولار

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