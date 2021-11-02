22
o
بيروت
23
o
طرابلس
17
o
صور
23
o
جبيل
22
o
صيدا
23
o
جونية
17
o
النبطية
14
o
زحلة
13
o
بعلبك
21
o
بشري
22
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
إقتصاد
دولار السوق الموازية...كم بلغ مساءً؟
Lebanon 24
02-11-2021
|
14:37
A-
A+
photos
0
A+
A-
سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الثلاثاء ما بين 20800 و20900 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن سجّل صباحاً، ما بين 20850 و20950 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
مواضيع ذات صلة
خطوة تدرّ الدولار في السوق اللبنانية.. هذا ما يحصل
Lebanon 24
خطوة تدرّ الدولار في السوق اللبنانية.. هذا ما يحصل
02/11/2021 23:09:00
02/11/2021 23:09:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بوادر إيجابية بشأن التضخم والدولار في لبنان.. إليكم سيناريو الحل
Lebanon 24
بوادر إيجابية بشأن التضخم والدولار في لبنان.. إليكم سيناريو الحل
02/11/2021 23:09:00
02/11/2021 23:09:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يفتتح على ارتفاع... إلى اللبنانيين: إليكم تسعيرة السوق الموازية الصباحية
Lebanon 24
الدولار يفتتح على ارتفاع... إلى اللبنانيين: إليكم تسعيرة السوق الموازية الصباحية
02/11/2021 23:09:00
02/11/2021 23:09:00
Lebanon 24
Lebanon 24
البراكس يكشف عن مخاطر توقف مصرف لبنان عن تأمين الدولار للشركات لاستيراد البنزين
Lebanon 24
البراكس يكشف عن مخاطر توقف مصرف لبنان عن تأمين الدولار للشركات لاستيراد البنزين
02/11/2021 23:09:00
02/11/2021 23:09:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار
لبنان
تابع
الأكثر قراءة
بُشرى سارة لمواليد هذه الأبراج مع حلول الشتاء.. هل أنت من بينها؟
Lebanon 24
بُشرى سارة لمواليد هذه الأبراج مع حلول الشتاء.. هل أنت من بينها؟
04:52 | 2021-11-02
02/11/2021 04:52:48
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومة عن "حزب الله" يكشفها وهاب لأوّل مرة.. ما هي؟
Lebanon 24
معلومة عن "حزب الله" يكشفها وهاب لأوّل مرة.. ما هي؟
05:24 | 2021-11-02
02/11/2021 05:24:33
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد صدور التسعيرة الجديدة.. بيان من أصحاب المولّدات هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
بعد صدور التسعيرة الجديدة.. بيان من أصحاب المولّدات هذا ما جاء فيه
02:32 | 2021-11-02
02/11/2021 02:32:59
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر المعطيات عن الكهرباء في لبنان.. هل ستزداد التغذية؟
Lebanon 24
آخر المعطيات عن الكهرباء في لبنان.. هل ستزداد التغذية؟
13:21 | 2021-11-02
02/11/2021 01:21:06
Lebanon 24
Lebanon 24
أسواق بديلة للمنتجات اللبنانية وأسعار الخضار ستبقى على حالها
Lebanon 24
أسواق بديلة للمنتجات اللبنانية وأسعار الخضار ستبقى على حالها
03:30 | 2021-11-02
02/11/2021 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
15:51 | 2021-11-02
بالأرقام.. إليكم سعر البنزين المتوقع يوم غد
14:32 | 2021-11-02
بيرم زار المكتب الاقليمي لمنظمة العمل الدولية
13:00 | 2021-11-02
وسط مخاوف التضخم.. هل يبدأ الفيدرالي تقليص شراء الأصول هذا الشهر؟
12:18 | 2021-11-02
بيانٌ من مصرف لبنان بشأن منصة "صيرفة".. كم بلغ حجم التداول ضمنها؟
10:48 | 2021-11-02
تسعيرة جديدة للدولار في السوق الموازية... كم بلغ عصر اليوم؟
09:45 | 2021-11-02
هكذا ستُصبح تسعيرة المولدات الخاصة... ماذا عن الرسم الثابت؟
فيديو
"بأسعار منافسة"... "تويوتا" تطرح سيارة "كروس أوفر" (فيديو)
Lebanon 24
"بأسعار منافسة"... "تويوتا" تطرح سيارة "كروس أوفر" (فيديو)
15:00 | 2021-11-02
02/11/2021 23:09:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ملكة جمال مصر تزيل مكياجها على الهواء وتصدم المذيع (فيديو)
Lebanon 24
ملكة جمال مصر تزيل مكياجها على الهواء وتصدم المذيع (فيديو)
12:00 | 2021-11-01
02/11/2021 23:09:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد سجنها لـ10 سنوات.. الفنانة الشهيرة تنفعل على الهواء بعد الحديث عن تعذيب العاملات (فيديو)
Lebanon 24
بعد سجنها لـ10 سنوات.. الفنانة الشهيرة تنفعل على الهواء بعد الحديث عن تعذيب العاملات (فيديو)
08:25 | 2021-11-01
02/11/2021 23:09:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact