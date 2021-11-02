دولار السوق الموازية...كم بلغ مساءً؟

سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الثلاثاء ما بين 20800 و20900 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن سجّل صباحاً، ما بين 20850 و20950 ليرة لبنانية للدولار الواحد.