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إقتصاد
الغاز الطبيعي يقفز 7% بدعم من طلب قوي
Lebanon 24
03-11-2021
|
02:00
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قفزت العقود الآجلة للغاز الطبيعي الأميركي حوالي سبعة بالمئة بدعم من موجة شراء في أعقاب هبوط الأسعار حوالي 16 بالمئة على مدار الجلسات الثلاث السابقة في حين تبقي أسعار عالمية أكثر ارتفاعا الطلب على صادرات الغاز المسال الأميركي قويا.
وجاءت الزيادة في الأسعار على الرغم من تزايد الإنتاج وتوقعات بأحوال جوية أكثر اعتدالا وتراجع في الطلب للتدفئة الأسبوع القادم.
وفي أكتوبر، قفزت أسعار الغاز العالمية إلى مستويات قياسية مع تزاحم شركات المرافق على شحنات الغاز الطبيعي المسال لإعادة ملء المخزونات في أوروبا وتلبية طلب متزايد في آسيا، حيث تسبب نقص في الطاقة في انقطاعات للكهرباء في الصين.
وقفزت أسعار الغاز الأميركي أيضا لتصل إلى أعلى مستوياتها في 12 عاما في أوائل تشرين الاول بفعل توقعات بأن الطلب على الغاز الطبيعي المسال سيظل قويا لأشهر كثيرة.
وأنهت العقود الآجلة للغاز الأميركي لأقرب استحقاق جلسة التداول يوم الثلاثاء مرتفعة 35.6 سنت، أو 6.9 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 5.542 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية. وكان العقد أغلق يوم الاثنين عند أدنى مستوى منذ 12 تشرين الاول.
المصدر: سكاي نيوز
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