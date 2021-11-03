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إقتصاد
ارتفاع جديد في أسعار المحروقات.. هذا ما سجلته صباح اليوم
Lebanon 24
03-11-2021
|
01:14
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ارتفع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 7800، و98 اوكتان. كما ارتفع سعر صفيحة المازوت 7700 ليرة وسعر قارورة الغاز 10200 ليرة.
لتصبح الاسعار على الشكل التالي:
بنزين 95 أوكتان: 304000
بنزين 98 أوكتان: 313400
المازوت: 282500
الغاز: 244500
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