إقتصاد

ارتفاع جديد في أسعار المحروقات.. هذا ما سجلته صباح اليوم

Lebanon 24
03-11-2021 | 01:14
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ارتفع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 7800، و98 اوكتان. كما ارتفع سعر صفيحة المازوت 7700 ليرة وسعر قارورة الغاز 10200 ليرة.
لتصبح الاسعار على الشكل التالي: 
بنزين 95 أوكتان: 304000
بنزين 98 أوكتان: 313400
المازوت: 282500
الغاز: 244500
 
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البنزين

المازوت

الغاز

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