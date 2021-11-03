الأزمة الخليجية تضرب قطاع صناعة الذهب والمجوهرات

أعلنت نقابة معلمي صناعة الذهب والمجوهرات في لبنان في بيان، أنها عقدت ‏اجتماعا موسعا برئاسة النقيب بوغوص كورديان في برج حمود، وتم البحث في ‏‏"الأوضاع الاقتصادية التي وصل اليها لبنان، بخاصة بعد الأزمة السياسية مع دول ‏الخليج الشقيقة والتي انعكست سلبا على الصناعيين من خلال قطع العلاقات ‏الاقتصادية والتجارية والصناعية"، مطالبة "الدولة والوزارات المختصة بضرورة ‏حماية كل القطاعات الاقتصادية وعلى رأسها صناعة المجوهرات". ‏وأكد خلال الإجتماع على "أهمية العلاقات الإستراتيجية الاقتصادية والاخوية مع ‏دول الخليج وعلى رأسها المملكة العربية السعودية من أجل الاستمرار في حماية ‏اقتصادنا الوطني والعربي، بخاصة لجهة إقامة المعارض السنوية في قطاع ‏المجوهرات الذي يعزز العلاقات الصناعية والتجارية مع الدول العربية والخليجية ‏الشقيقة".‏