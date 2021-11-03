25
o
بيروت
30
o
طرابلس
24
o
صور
25
o
جبيل
24
o
صيدا
26
o
جونية
23
o
النبطية
21
o
زحلة
21
o
بعلبك
24
o
بشري
25
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
إقتصاد
الأزمة الخليجية تضرب قطاع صناعة الذهب والمجوهرات
Lebanon 24
03-11-2021
|
02:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت نقابة معلمي صناعة الذهب والمجوهرات في لبنان في بيان، أنها عقدت اجتماعا موسعا برئاسة النقيب بوغوص كورديان في برج حمود، وتم البحث في "الأوضاع الاقتصادية التي وصل اليها لبنان، بخاصة بعد الأزمة السياسية مع دول الخليج الشقيقة والتي انعكست سلبا على الصناعيين من خلال قطع العلاقات الاقتصادية والتجارية والصناعية"، مطالبة "الدولة والوزارات المختصة بضرورة حماية كل القطاعات الاقتصادية وعلى رأسها صناعة المجوهرات".
وأكد خلال الإجتماع على "أهمية العلاقات الإستراتيجية الاقتصادية والاخوية مع دول الخليج وعلى رأسها المملكة العربية السعودية من أجل الاستمرار في حماية اقتصادنا الوطني والعربي، بخاصة لجهة إقامة المعارض السنوية في قطاع المجوهرات الذي يعزز العلاقات الصناعية والتجارية مع الدول العربية والخليجية الشقيقة".
تابع
الأكثر قراءة
بالأرقام.. إليكم سعر البنزين المتوقع يوم غد
Lebanon 24
بالأرقام.. إليكم سعر البنزين المتوقع يوم غد
15:51 | 2021-11-02
02/11/2021 03:51:38
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومة عن "حزب الله" يكشفها وهاب لأوّل مرة.. ما هي؟
Lebanon 24
معلومة عن "حزب الله" يكشفها وهاب لأوّل مرة.. ما هي؟
05:24 | 2021-11-02
02/11/2021 05:24:33
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر المعطيات عن الكهرباء في لبنان.. هل ستزداد التغذية؟
Lebanon 24
آخر المعطيات عن الكهرباء في لبنان.. هل ستزداد التغذية؟
13:21 | 2021-11-02
02/11/2021 01:21:06
Lebanon 24
Lebanon 24
تسعيرة الخبز الجديدة.. هل صدرَت رسمياً؟
Lebanon 24
تسعيرة الخبز الجديدة.. هل صدرَت رسمياً؟
12:43 | 2021-11-02
02/11/2021 12:43:47
Lebanon 24
Lebanon 24
إجتماع مع وزير العمل ومطالبة برفع الأجور الى ما لا يقل عن 12 مليون ليرة.. وهذا ما تم الاتفاق عليه
Lebanon 24
إجتماع مع وزير العمل ومطالبة برفع الأجور الى ما لا يقل عن 12 مليون ليرة.. وهذا ما تم الاتفاق عليه
06:27 | 2021-11-02
02/11/2021 06:27:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
05:00 | 2021-11-03
مع ارتفاع "بتكوين".."إيثر" المشفرة تسجل صعودا غير مسبوق
04:00 | 2021-11-03
من بينهم لبناني الأصل.. تعرفوا إلى لائحة أغنى 20 مليارديراً بالعالم! (صورة)
02:46 | 2021-11-03
"ارتفاع طفيف للدولار"...هذا ما سجله صباحاً!
02:00 | 2021-11-03
الغاز الطبيعي يقفز 7% بدعم من طلب قوي
01:14 | 2021-11-03
ارتفاع جديد في أسعار المحروقات.. هذا ما سجلته صباح اليوم
23:59 | 2021-11-02
الخطة مع صندوق النقد تفقد الاستثمار الخليجي
فيديو
هيفا وهبي تخطف الأنظار بفستان ساتان أخضر بمصر.. غناء ورقص ودلع! (صور وفيديو)
Lebanon 24
هيفا وهبي تخطف الأنظار بفستان ساتان أخضر بمصر.. غناء ورقص ودلع! (صور وفيديو)
03:00 | 2021-11-03
03/11/2021 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"بأسعار منافسة"... "تويوتا" تطرح سيارة "كروس أوفر" (فيديو)
Lebanon 24
"بأسعار منافسة"... "تويوتا" تطرح سيارة "كروس أوفر" (فيديو)
15:00 | 2021-11-02
03/11/2021 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ملكة جمال مصر تزيل مكياجها على الهواء وتصدم المذيع (فيديو)
Lebanon 24
ملكة جمال مصر تزيل مكياجها على الهواء وتصدم المذيع (فيديو)
12:00 | 2021-11-01
03/11/2021 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact