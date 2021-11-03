24
o
بيروت
26
o
طرابلس
20
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
24
o
جونية
19
o
النبطية
18
o
زحلة
19
o
بعلبك
23
o
بشري
24
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
إقتصاد
مع ارتفاع "بتكوين".."إيثر" المشفرة تسجل صعودا غير مسبوق
Lebanon 24
03-11-2021
|
05:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
سجلت العملة المشفرة "إيثر" والتي تعد ثاني أكبر عملة رقمية في العالم، الأربعاء، أعلى مستوى على الإطلاق.
وجاء ارتفاع "إيثر" نظرا لارتفاع "بتكوين"، وتأثرا بالأنباء عن اعتماد العملات المشفرة على نطاق أوسع.
وارتفعت "إيثر"، المرتبطة بسلسلة "إيثريوم" للكتل، إلى 4643 دولارا في ساعات التداول الآسيوية، محطمة رقم الثلاثاء البالغ 4600 دولار مما رفع مكاسبها خلال الأسبوع إلى أكثر من عشرة في المئة.
وجرى تداول "بتكوين" عند حوالي 63078 دولارا مرتفعة نحو 117 في المئة هذا العام، بينما صعدت "إيثر" إلى ستة أمثال قيمتها، حسبما ذكرت "رويترز".
وقال رايان راباجليا المدير العالمي للتداول في منصة أو.إس.إل للأصول الرقمية: "منذ انعكاس وضع السوق في نهاية سبتمبر، تتحرك قوة إيثر مواكبة بتكوين وعملات رئيسية أخرى".
وتنامى الاهتمام أيضا بعملات رقمية أصغر بعدما غيرت شركة "فيسبوك" اسمها إلى "ميتا" للتركيز على "الميتافيرس"، وهو مناخ للواقع الافتراضي المشترك.
(سكاي نيوز)
تابع
الأكثر قراءة
بالأرقام.. إليكم سعر البنزين المتوقع يوم غد
Lebanon 24
بالأرقام.. إليكم سعر البنزين المتوقع يوم غد
15:51 | 2021-11-02
02/11/2021 03:51:38
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر المعطيات عن الكهرباء في لبنان.. هل ستزداد التغذية؟
Lebanon 24
آخر المعطيات عن الكهرباء في لبنان.. هل ستزداد التغذية؟
13:21 | 2021-11-02
02/11/2021 01:21:06
Lebanon 24
Lebanon 24
مصارف اجنبية تتصل بلبنانيين وهذا ما تطلبه
Lebanon 24
مصارف اجنبية تتصل بلبنانيين وهذا ما تطلبه
03:15 | 2021-11-03
03/11/2021 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تسعيرة الخبز الجديدة.. هل صدرَت رسمياً؟
Lebanon 24
تسعيرة الخبز الجديدة.. هل صدرَت رسمياً؟
12:43 | 2021-11-02
02/11/2021 12:43:47
Lebanon 24
Lebanon 24
تغييرات وأحداث ومفاجآت.. بالتفاصيل توقعات ماغي فرح للأبراج لشهر تشرين الثاني 2021
Lebanon 24
تغييرات وأحداث ومفاجآت.. بالتفاصيل توقعات ماغي فرح للأبراج لشهر تشرين الثاني 2021
02:00 | 2021-11-03
03/11/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
11:00 | 2021-11-03
استثمار العقارات يزدهر في روسيا
10:30 | 2021-11-03
الدولار ينخفض في السوق الموازية... هذه تسعيرته عصر اليوم
09:00 | 2021-11-03
الإمارات تتعهد باستثمار مليار دولار لدعم الابتكار الزراعي
08:42 | 2021-11-03
إلى اللبنانيين: إليكم وزن وسعر ربطة الخبز (صور)
08:07 | 2021-11-03
توقيع مذكرة تعاون بين وزارة الصناعة وجمعية التجارة العادلة
07:11 | 2021-11-03
بشرى سارّة للعاملين في القطاع الخاص... الاتفاق على مبلغ نقدي لدعم الفئات الاكثر تضررا
فيديو
سميرة سعيد تنفعل على مايسترو حفلها أمام الجمهور وتتوقف فجأة عن الغناء (فيديو)
Lebanon 24
سميرة سعيد تنفعل على مايسترو حفلها أمام الجمهور وتتوقف فجأة عن الغناء (فيديو)
06:45 | 2021-11-03
03/11/2021 18:10:20
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انتشار صورتها ضمن فضيحة "الصور الإباحية" في دبي.. طرد مذيعة من عرض (فيديو)
Lebanon 24
بعد انتشار صورتها ضمن فضيحة "الصور الإباحية" في دبي.. طرد مذيعة من عرض (فيديو)
05:30 | 2021-11-03
03/11/2021 18:10:20
Lebanon 24
Lebanon 24
هيفا وهبي تخطف الأنظار بفستان ساتان أخضر بمصر.. غناء ورقص ودلع! (صور وفيديو)
Lebanon 24
هيفا وهبي تخطف الأنظار بفستان ساتان أخضر بمصر.. غناء ورقص ودلع! (صور وفيديو)
03:00 | 2021-11-03
03/11/2021 18:10:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact