إقتصاد

مع ارتفاع "بتكوين".."إيثر" المشفرة تسجل صعودا غير مسبوق

Lebanon 24
03-11-2021 | 05:00
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سجلت العملة المشفرة "إيثر" والتي تعد ثاني أكبر عملة رقمية في العالم، الأربعاء، أعلى مستوى على الإطلاق.


وجاء ارتفاع "إيثر" نظرا لارتفاع "بتكوين"، وتأثرا بالأنباء عن اعتماد العملات المشفرة على نطاق أوسع.

وارتفعت "إيثر"، المرتبطة بسلسلة "إيثريوم" للكتل، إلى 4643 دولارا في ساعات التداول الآسيوية، محطمة رقم الثلاثاء البالغ 4600 دولار مما رفع مكاسبها خلال الأسبوع إلى أكثر من عشرة في المئة.

وجرى تداول "بتكوين" عند حوالي 63078 دولارا مرتفعة نحو 117 في المئة هذا العام، بينما صعدت "إيثر" إلى ستة أمثال قيمتها، حسبما ذكرت "رويترز".
وقال رايان راباجليا المدير العالمي للتداول في منصة أو.إس.إل للأصول الرقمية: "منذ انعكاس وضع السوق في نهاية سبتمبر، تتحرك قوة إيثر مواكبة بتكوين وعملات رئيسية أخرى".

وتنامى الاهتمام أيضا بعملات رقمية أصغر بعدما غيرت شركة "فيسبوك" اسمها إلى "ميتا" للتركيز على "الميتافيرس"، وهو مناخ للواقع الافتراضي المشترك.
(سكاي نيوز)
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