استثمار العقارات يزدهر في روسيا

بلغ حجم الاستثمارات في العقارات بروسيا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري مستوى 281 مليار روبل (نحو 3.2 مليار يورو)، وهو أعلى مستوى في تاريخ البلاد.ووفقا لبيانات شركة الاستشارات CBRE فإن حجم الاستثمارات في القطاع العقاري الروسي في الربع الثالث من 2021 وحده بلغ مستوى 93 مليار روبل (قرابة مليار يورو)، وهو أعلى بنحو الثلث من نفس الفترة من العام الماضي.وأشارت الشركة إلى أن حجم الاستثمارات في العقارات في روسيا في العام 2021 ككل سيبلغ مستويات قياسية مقارنة بالأعوام 2016 و2017، حينها وصلت الاستثمارات مستوى 305 مليارات روبل (قرابة 3.5 مليار يورو).ووفقا لتقديرات الشركة فإن حجم الاستثمارات سيصل في نهاية 2021 إلى مستوى 350 - 390 مليار روبل (حوالي 4 - 4.5 مليار يورو).(نوفوستي)