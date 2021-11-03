إقتصاد

استثمار العقارات يزدهر في روسيا

Lebanon 24
03-11-2021 | 11:00
A-
A+
Doc-P-882132-637715373225108389.jpg
Doc-P-882132-637715373225108389.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بلغ حجم الاستثمارات في العقارات بروسيا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري مستوى 281 مليار روبل (نحو 3.2 مليار يورو)، وهو أعلى مستوى في تاريخ البلاد.

ووفقا لبيانات شركة الاستشارات CBRE فإن حجم الاستثمارات في القطاع العقاري الروسي في الربع الثالث من 2021 وحده بلغ مستوى 93 مليار روبل (قرابة مليار يورو)، وهو أعلى بنحو الثلث من نفس الفترة من العام الماضي.

وأشارت الشركة إلى أن حجم الاستثمارات في العقارات في روسيا في العام 2021 ككل سيبلغ مستويات قياسية مقارنة بالأعوام 2016 و2017، حينها وصلت الاستثمارات مستوى 305 مليارات روبل (قرابة 3.5 مليار يورو).

ووفقا لتقديرات الشركة فإن حجم الاستثمارات سيصل في نهاية 2021 إلى مستوى 350 - 390 مليار روبل (حوالي 4 - 4.5 مليار يورو).

(نوفوستي)
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
15:00 | 2021-11-03
14:46 | 2021-11-03
14:17 | 2021-11-03
14:01 | 2021-11-03
13:00 | 2021-11-03
10:30 | 2021-11-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website