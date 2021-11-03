توقيع مذكرة تعاون بين وزارة الصناعة وجمعية التجارة العادلة

وقّع وزير الصناعة جورج بوشكيان ورئيس جمعية التجارة العادلة في لبنان سمير عبد الملك مذكرة تعاون بين الوزارة والجمعية في إطار مشروع دعم ابتكار الأعمال وتعزيز الصادرات اللبنانية (BIEEL). وأطلق المشروع بمبادرة من الشراكة الأميركية الشرق أوسطية (MEPI) وتنفذه منظمة التجارة العادلة في لبنان بهدف تقديم الدعم للمنتجين المحليين في قطاع الأغذية والزراعة ومساعدتهم في تطوير أعمالهم وزيادة صادراتهم.ولتحقيق هذه الأهداف، ستتعاون الوزارة والجمعية معا لتنظيم والمشاركة في المعارض الدولية للترويج لفن الطهو اللبناني والمنتجات الغذائية المتخصصة ، بالإضافة إلى العديد من البعثات التجارية إلى عدد من البلدان المستهدفة التي لديها أسواق واعدة للمنتجات اللبنانية من أجل تسهيل وصول الصادرات ومساعدة المنتجين المحليين على التوسع والنمو.بوشكيانوألقى الوزير بوشكيان كلمة جاء فيها:"يسرنا في وزارة الصناعة استضافة احتفال توقيع مذكرة التعاون بين الوزارة وجمعية Fair Trade Lebanon. وقد أتت نتيجة جهود وتعاون وتصميم وارادة مشتركة أثمرت هذه الاتفاقية.أهنىء القيمين على الجمعية بشخص رئيسها على ما يبذلون من أجل تعميم المسؤولية المجتمعية في المؤسسات Corporate Social Responsibility والتوعية والإرشاد والمساعدة على تطبيق الأخلاقيات المهنية والبرامج الخاصة لحماية الفرد والقاصرين والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ودعم التصدير الصناعي والمنتجات الزراعية، ومن خلال العمل المسؤول المستمر.أهنىء كذلك الأمر فرق العمل في وزارة الصناعة ومؤسسة المقاييس والمواصفات ومعهد البحوث الصناعية على التعاون المسؤول، وعلى حسنِ الآداء والالتزام بخدمة المواطن والصناعي من أجلِ النهوض والنمو الاقتصادي.يهم الدولة والمواطن من الصناعي أن يبرع أكثر وأن ينتج أكثر وأن يصدر أكثر.ويهم الصناعي من وزارته المزيد من الدعم والرعاية والحماية، ومن المواطن التفاعل أكثر مع الصناعة الوطنية.ويهمنا، دولة وصناعيين ومواطنين من المنظمات والجمعيات التي تعمل في لبنان ولا تبغي الربح، أن تركز برناجها وتلاقي الحاجات الفعلية للقطاعات التي تتواصل معها.