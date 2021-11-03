إقتصاد

الدولار ينخفض في السوق الموازية... هذه تسعيرته عصر اليوم

Lebanon 24
03-11-2021 | 10:30
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انخفض سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وبلغ عصر اليوم 20700 - 20750 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
 
 
وكان دولار السوق الموازية تراوح صباحا، ما بين 20870 - 20920 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
 
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