كم سجل سعر صرف الدولار مساءً؟

أقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الأربعاء، ما بين 20700 و20800 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن سجّل صباحًا ما بين 20800 و20850 ليرة لبنانية للدولار الواحد.