دبوسي بحث وسفير الهند في تطوير العلاقات التجارية بين البلدين

استقبل رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي سفير الهند في لبنان سهيل أجاز خان، يرافقه ب. باتابهي السكرتير الثاني للقسم القنصلي والتجاري ومسؤولة القسم التجاري لدى السفارة الهندية رنا زيتوني.إستهل دبوسي اللقاء بكلمة رحب فيها بالسفير خان والوفد المرافق والحضور معربا عن سعادته بأن يكون" هذا اللقاء عنوانا ليوم الهند في لبنان من طرابلس الكبرى وان يكون نهرا مثمرا لتجديد الروابط والعلاقات مع الهند الصديقة بالرغم من الظروف القاسية التي يمر بها المجتمع الدولي بسبب جائحة كورونا والمجتمع اللبناني بسبب الأزمة الإقتصادية والإجتماعية التي يمر بها في المرحلة الراهنة".ولفت دبوسي الى "اننا نتطلع الى بناء اوسع علاقات التعاون والشراكة بين لبنان والهند ونعطي نموذجا وطنيا مميزا نتخطى فيه كل هذه الظروف مهما بلغت من قساوة ويكون لبنان جاذبا للإستثمارات من طرابلس الكبرى".خانوتحدث السفير الهندي خان شاكرا للرئيس دبوسي حسن الإستقبال الذي" إعتدنا عليه وهو الصديق الصدوق بالنسبة لنا كما نحيي هذه الإبتسامة الطيبة التي ترتسم على وجهه، والتي تذلل كل الصعوبات وتجعلنا في مناخ من علاقات الود العائلي الذي نشعر به في إحتفالات الفرح التي تشهدها الهند في اوقات مختلفة وتعزز من الشراكة بين بلدينا".واشار السفير خان الى اننا "نرى في طرابلس رجال أعمال وسيدات جديون في التعامل مع الهند ونرى ايضا انها تحتضن مرفأ بدأ يشهد انشطة ملحوظة وكذلك معرضا دوليا نتمنى أن يعاود إنطلاقته في وقت لاحق. كما نود أيضا البحث في الفرص المتاحة التي تساعد على تطوير علاقاتنا الثنائية علما ان الميزان التجاري القائم يميل لصالح إستيراد اللبناني من المنتجات الهندية. ولقد واجهنا جائحة الكورونا ووضعنا تدابير تتعلق باللقاحات الآمنة وبدأت بلادنا تشهد إنفتاحا في المجالات كافة ولم تعد الإتصالات بين رجال وسيدات أعمال تتم عن بعد بل هناك روزنامة لمعارض عادت انشطتها الى طبيعتها ونتمنى أن تكون هناك مشاركة حثيثة من الجانب اللبناني عموما ومن طرابلس والشمال خصوصا ان كل التسهيلات متوافرة من جانب سفارتنا والفريق العامل لديها وأن تاشيرات العمل والسياحة وخلافها من التأشيرات الاخرى باتت متوفرة ولا تواجه اي تاخير".ولفت السفير خان الى أن "المعارض تتمحور حول معرض مخصص للصناعات الغذائية والمنتجات الزراعية ومعرض آخر لمواد البناء والسيراميك وكذلك معرض لصناعة الادوية والمواد الطبية ولقد كان لنا لقاء مع وزير الصحة بحثنا معه في إمكان إستيراد المواد الأولية الطبية من الهند والقيام بتصنيعها في لبنان للتخفيف من كلفة استيراد الأدوية الإجمالية ونتمنى على الرئيس دبوسي أن يساعدنا في هذا المضمار".واكد السفير خان أن "بلاده مهتمة بتوثيق وتطويرالروابط الثنائية وتشجيع الإمكانات التجارية بين الهند ولبنان وهي غير مستغلة إلى حد كبير. وان في الهند كما طرابلس الكبرى فيها نقاط للقوة الإقتصادية ونرى ضرورة حيوية في التكامل بين البلدين في قطاعات مثل الأدوية والأغذية والزراعة والآلات وتكنولوجيا المعلومات وما إلى ذلك".