الدولار يرتفع في السوق الموازية... إليكم تسعيرته عصر اليوم

ارتفع سعر صرف الدولار بشكل طفيف في السوق الموازية، وبلغ عصر اليوم 20700 - 20750 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

وتجدر الاشارة إلى أن دولار السوق الموازية تراوح صباحا، ما بين 20630 - 20680 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.