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إقتصاد
الدولار يرتفع في السوق الموازية... إليكم تسعيرته عصر اليوم
Lebanon 24
04-11-2021
|
10:45
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ارتفع سعر صرف الدولار بشكل طفيف في السوق الموازية، وبلغ عصر اليوم 20700 - 20750 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
وتجدر الاشارة إلى أن دولار السوق الموازية تراوح صباحا، ما بين 20630 - 20680 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
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