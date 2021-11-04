ما هو سعر صرف الدولار مساءً في السوق الموازية؟

أقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الخميس، ما بين 20675 و20725 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن سجّل صباحًا ما بين 20650 و20700 ليرة لبنانية للدولار الواحد.