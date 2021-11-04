إقتصاد

ما هو سعر صرف الدولار مساءً في السوق الموازية؟

Lebanon 24
04-11-2021 | 14:42
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أقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الخميس، ما بين 20675 و20725 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن سجّل صباحًا ما بين 20650 و20700 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
 
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