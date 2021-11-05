إقتصاد

ارتفاع أسعار النفط

Lebanon 24
05-11-2021 | 05:00
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ارتفعت أسعار النفط أكثر من 1% اليوم الجمعة، لتعوض بعض خسائرها، بعدما رفضت أوبك وحلفاؤها (أوبك+) دعوة أميركية لزيادة الإمدادات واتفقت على التمسك بخطط لعودة تدريجية للإنتاج الذي توقف بسبب الجائحة.

وارتفع خام برنت 82 سنتا بما يعادل أكثر بقليل من 1% إلى 81.36 دولار للبرميل بعدما خسر حوالي 2% يوم الخميس.

وزاد الخام الأميركي 97 سنتا أو 1.25% إلى 79.78 دولار للبرميل بعدما خسر 2.5% في الجلسة السابقة.
واتفقت أوبك+ في اجتماع يوم الخميس على التمسك بخطط زيادة إنتاج النفط 400 ألف برميل يوميا من ديسمبر/ كانون الأول، متجاهلة دعوة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى زيادة الإمدادات لكبح ارتفاع الأسعار.

وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، أمس الخميس، إن الزيادة التدريجية في إنتاج النفط هي الإجراء الصحيح.

وصرح وزير الطاقة السعودي عقب انتهاء اجتماع تحالف "أوبك+": سنبدأ بناء مخزونات اعتبارا من ديسمبر، وسيشهد الربع الأول بناء مخزونات هائلة.

وقال إن النقاش جارٍ مع الولايات المتحدة على كافة المستويات.
المصدر: العربية
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