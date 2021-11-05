إقتصاد

لجنة أممية تخصص 30 مليار دولار لدعم سيولة السندات السيادية الإفريقية

Lebanon 24
05-11-2021 | 06:00
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أعلنت اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة خلال الدورة 26 لمؤتمر "كوب 26"، إطلاق "آلية السيولة والاستدامة" التي قد تبلغ 30 مليار دولار لدعم سيولة السندات السيادية الإفريقية.

وأوضحت اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التي تتخذ من أديس أبابا مقراً لها، أمس، أن "آلية السيولة والاستدامة" ستتيح للحكومات الإفريقية بنية سيولة بنفس جودة المعايير الدولية، من أجل تلبية احتياجات القارة في ما يتعلق بإصدار السندات السيادية على مستوى سوق السندات باليورو.

وأفادت اللجنة الأممية بأن هذه الآلية تهدف إلى الاقتراح على المستثمرين الدوليين الخواص الراغبين في الاستثمار بأفريقيا، "بيئة قوية وفرصاً استثمارية متنوعة"، خاصة في مجال أهداف التنمية المستدامة.

وأشارت إلى أن عملية أولى يتوقع الإعلان عنها في الربع الأول من عام 2022 بمبلغ 200 مليون دولار، حظيت باهتمام بالغ من قبل كبار مديري الأصول الدوليين.
المصدر: العربية
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