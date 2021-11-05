إقتصاد

سعر صرف دولار في السوق الموازية ... هكذ افتتح صباحاً!

Lebanon 24
05-11-2021 | 03:43
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم الجمعة، 20700 ليرة للمبيع و20750 ليرة للشراء لكل دولار اميركي.
 
وأقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الخميس، ما بين 20675 و20725 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
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