أرباح العالمية القابضة الإماراتية تقفز بنحو 3 أمثال في الربع الثالث

ارتفع صافي ربح العالمية القابضة، المدرجة في سوق أبوظبي، بـ 200% لتصل إلى 2.87 مليار درهم في الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2021، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي في حين بلغت إيرادات الربع الثالث 8.39 مليارات درهم، بزيادة قدرها 290%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب النتائج المالية الصادرة عن الشركة.كما ارتفعت صافي أرباح الشركة بـ 368% لتصل إلى 7.2 مليارات درهم في الأشهر التسعة الأولى من عام 2021 مدفوعة بسلسلة من عمليات الاستحواذ والأداء القوي عبر الشركات التابعة.كما بلغ إجمالي الأصول بنهاية الربع الثالث 64.4 مليار درهم ارتفاعًا من14.01 مليار درهم في نهاية 31 ديسمبر 2020. كما بلغ صافي الهامش لفترة التسعة أشهر 39.5%، بزيادة قدرها 1.04 نقطة مئوية على أساس سنوي.وبلغ هامش الربح الإجمالي 41.2% في فترة التسعة أشهر، بزيادة 6.3 نقطة مئوية على أساس سنوي وخلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021 ، استحوذت المجموعة على استثمارات تحت سيطرة مشتركة من شركة أفلاج للاستثمار بقيمة 4.419 مليار درهم.كما واصلت عمليات الاستحواذ الاستراتيجية تعزيز الميزانية العمومية للمجموعة، لتصل إلى 64.4 مليار درهم بزيادة قدرها 50.3 مليار درهم خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2021 كما زاد إجمالي الأصول بمقدار 6.1 مليار درهم خلال الربع الثالث.يذكر أن التكتل متعدد القطاعات حقق نموا في الإيرادات بنسبة 297% لفترة التسعة أشهر لتصل إلى 18.31 مليار درهم، في وقت قفزت إيرادات الربع الثالث بنسبة 290% على أساس سنوي إلى 8.39 مليار درهم وزاد صافي الربح ثلاث مرات إلى 2.87 مليار درهم.وزادت الشركات التابعة للشركة إلى 207 في نهاية الربع الثالث من أصل 181 في نهاية يونيو 2021.