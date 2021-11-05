إقتصاد

طلبات إعانة البطالة تتراجع في أميركا

Lebanon 24
05-11-2021 | 13:00
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انخفض عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة إلى أدنى مستوى في 19 شهرا الأسبوع الماضي، مما يشير إلى أن الاقتصاد يستعيد قوة الدفع وسط تحسن كبير في الصحة العامة بالرغم من أن قيود الإمدادات مازالت قائمة.

وقالت وزارة العمل الأميركية اليوم الخميس، إن إجمالي طلبات إعانة البطالة الحكومية المقدمة للمرة الأولى انخفض 14 ألفا إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية عند 269 ألف طلب للأسبوع المنتهي في 30  تشرين الأول.

وهذا هو أدنى مستوى منذ منتصف  آذار 2020 عندما تم فرض الإغلاق الإجباري للأعمال التجارية لإبطاء الموجة الأولى من الإصابات بفيروس كورونا. وبذلك انخفضت المطالبات لمدة خمسة أسابيع متتالية.

وساهمت سلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا ونقص السلع في تقييد النمو الاقتصادي إلى أبطأ وتيرة في أكثر من عام في الربع
الأخير. وأصبحت طلبات الإعانة، التي انخفضت من مستوى قياسي بلغ 6.149 مليون في أوائل نيسان 2020، حاليا ضمن النطاق الذي يُنظر إليه عموما على أنه متوافق مع أوضاع صحية في سوق العمل.
 
(العربية)
المصدر: العربية
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