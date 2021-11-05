الدولار يرتفع... كم بلغ عصرا في السوق الموازية؟

ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية بشكل طفيف عصر اليوم، وبلغ 20725 - 20775 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.



وكان دولار السوق الموازية تراوح صباحا، ما بين 20700 - 20750 ليرة لكل دولار اميركي.