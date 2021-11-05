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إقتصاد
الدولار يرتفع... كم بلغ عصرا في السوق الموازية؟
Lebanon 24
05-11-2021
|
10:45
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ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية بشكل طفيف عصر اليوم، وبلغ 20725 - 20775 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
وكان دولار السوق الموازية تراوح صباحا، ما بين 20700 - 20750 ليرة لكل دولار اميركي.
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